Галич назвала причину переноса даты бракосочетания

Ида Галич отложила свадьбу с Олегом Ледвичем из-за изменившегося при беременности внешнего вида. Торжество состоится тогда, когда она родит второго ребенка, то есть в конце будущего лета или позднее.

«Выхожу замуж, но я решила, что выйду после родов, когда в форму обратно приду. Мне не очень хочется быть беременным ламантином», — заявила Галич в шоу «Кстати».

Мероприятие Ида и Олег будут проводить в Москве или Подмосковье, поскольку, по их мнению, здесь самый лучший уровень сервиса, пишет издание passion.ru.

Недавно Галич сообщила, что переехала — да, из той самой роскошной квартиры недалеко от Арбата в съемную. Дело в том, что их большое семейство попросту там не помещается.