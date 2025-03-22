Скляр объяснил, где черпает моральную поддержку для поездок на Донбасс

Еще в 2014 году Александр Скляр посетил Луганскую область, куда его пригласил писатель Захар Прилепин. С тех пор он постоянно ездит туда с концертами и доставляет гуманитарную помощь. Найти в себе моральные силы для поездок в зону вооруженного конфликта Скляру помогает вера. Еще во время поездки на Соловки он понял, что вера помогает пережить ужасы войны, информируют vesti.ru.

«Несмотря на ужасные, страшные мучения, которыми были подвергнуты те, кого ссылали на Соловки, монахи все равно это пережили. Понимаете, наша вера все равно оказалась сильнее. И вот это чувство, которое я привез с Соловков, оно мне помогает пережить все те ужасы этой войны и того, что происходило в Донбассе», - рассказал музыкант.

Ранее заслуженный артист РФ, музыкант Александр Скляр посетил единый пункт отбора на военную службу по контракту, где дал концерт перед солдатами.