Арбенину бросил возлюбленный

Диана Арбенина впервые рассталась с мужчиной по его инициативе. Лидер группы «Ночные снайперы» презентовала новый альбом «Bloody Mary», где представлено немало треков, посвященных расставанию с любовью.

Сама певица рассказала о личном.

«Любовь она всегда: встречаешься — расстаешься, расстаешься — встречаешься. Такие качели. Когда последний раз переживала расставание? Сейчас. Почему, как и зачем — сама не знаю. Я не была инициатором этого. Первый раз за всю жизнь. Первый раз не я», — призналась Арбенина.

Исполнительница официально была замужем один раз. В 1993-м году певица вышла замуж за лидера группы «Зимовье зверей» Константина Арбенина. После того как союз распался, Диана на стала менять фамилию бывшего мужа, пишет издание thevoicemag.

Певица в 2010 году родила двойняшек Артема и Марту. Отец детей - американский бизнесмен с русскими корнями; не так давно он умер.

Арбенина предотвратила скандал на сцене

Арбениной принадлежали два дома в американском штате Джорджия. В 2023 году знаменитость продала их юридическому лицу Moby 014 Realty LLC и компании Twin 029 Realty LLC. Владельцем этих компаний оказался некий Александр Тарелкин.