Джанабаева осталась без концертов

Альбина Джанабаева теперь снимает видео для соцсетей. Все дело в том, что певицу не приглашают выступать, объяснил продюсер Сергей Дворцов.

Все дело в супруге Альбины — Валерии Меладзе. Если он еще время от времени и выступает перед русскоязычной аудиторией, то его жена, поддерживающая политические взгляды мужа, осталась без заказов, пишет портал passion.ru.

«На нее спрос упал в несколько раз. Поэтому там, где она сейчас находится с Меладзе, она записывает какие-то странные ролики для соцсетей. Делается это, чтобы снова свою значимость, популярность поднять. Не уверен, что ее сейчас могут звать, если только свои же люди, с которыми она раньше взаимодействовала. Насколько я помню, по Москве у нее были гонорары от 1,2-1,3 млн рублей за концерт», - сообщил Сергей Дворцов.

Напомним, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе зарегистрировали брак в 2014 году. Они воспитывают сыновей Константина и Луку, а также дочь Агату.