Эрмитаж может запретить фотосессии после инцидента с посетителями

В Эрмитаже могут запретить фотосессии из-за некорректного поведения посетителей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале музея. В сообщении говорится, что фотосессии - одна из услуг, позволяющих музею получать прибыль и сохраняет систему льгот и уровень цен на билеты. "Эрмитаж с удовольствием дарит своим гостям незабываемые впечатления, но не готов мириться с тем, что эту возможность используют в коммерческих целях. Если количество желающих злоупотребить услугой будет расти, мы будем вынуждены отменить ее", - сказано в посте. Накануне две посетительницы Эрмитажа пожаловались, что их не пустили в музей в нарядной одежде. Девушки записали на видео беседу с кассиром, которая сочла их слишком нарядными. По мнению женщины, посетительницы хотели сделать в музее профессиональную съемку — а эта услуга обходится в 10 тысяч рублей. Сами гостьи города утверждают, что были одеты как обычно, при них не было профессиональной техники и вещей для переодевания. Известно, что на экспозициях музея разрешена любительская фото- и видеосъемка за исключением мест, где фотографирование запрещено. Согласно правилам музея, к костюмированной съемке относится фотосессия ее участников в торжественной одежде, которая соответствует обстановке парадных и экспозиционных залов музея.