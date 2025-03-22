Брухунова объяснила, почему не сидит на диетах

Татьяна Брухунова в личном блоге ответила на вопросы подписчиков. Молодая супруга Евгения Петросяна высказала свое мнение о диетах, а также о собственном стиле, за который ее так часто подвергают критике.

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Брухунова, как сообщает издание womanhit.ru, в питании себя не ограничивает. По ее словам, от запретов толку не будет.

«Я категорически против диет. Любое ограничение (в моем случае) заканчивается срывом. А это ужасно», — написала она.

Что касается чувства стиля, то супруга Петросяна убеждена: с ним у нее все в порядке.

«Не люблю трафаретов. Не люблю скучных людей. Не люблю безликую одежду. Мой стиль — отражение моего внутреннего мира. Так я себя ощущаю», — констатировала Брухунова.

Ранее Татьяна признала, что хейтеры вносят разнообразие в ее жизнь. Она добавила, что будет блокировать недоброжелателей не только ради себя, но и ради своих подписчиков, чтобы сохранить позитивную атмосферу в своем блоге.