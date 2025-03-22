Билан рассказал о самых нестандартных подарках от поклонников

Дима Билан за четверть века концертов получил столько подарков от поклонников, что мог бы создать музей для их хранения. Певцу дарили картины, игрушки, технические новинки и даже гипсовый бюст его самого.

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В беседе с журналистами 5 Канала Дима рассказал о том, что часто получает в дар что-то съедобное. Однако с тех пор, как он едва не отравился, съев печенье, которое оказалось с неожиданным сюрпризом, он отказывается от кондитерских изделий и выпечки.

Самым же неожиданным подарком Билан считает стадо баранов, полученное им от поклонников из Ставрополя. Исполнитель долго думал, куда пристроить животных, поскольку сельским хозяйством заниматься не планировал. К счастью, барашков согласились взять родственники.

По словам Билана, популярность принесла ему колоссальную нагрузку, от которой он едва не отказался от карьеры, но он сумел преодолеть кризис благодаря поддержке поклонников.

«В 2010 году было желание все бросить. Меня измордовала эта судьба», − откровенно говорит музыкант.

Он добавил, что ему тогда «прохода не давали», и он сам уже от себя устал.