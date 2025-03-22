Прохор Шаляпин раскрыл свою фобию

Прохор Шаляпин признался, что боится садиться за руль автомобиля. По его словам, такую фобию он приобрел после того, как в детстве попал в ДТП.С тех пор певец предпочитает за руль не садиться, – сообщает Газета.ру.

«Ездить за рулем я боюсь, потому что попадал в детстве в аварию. Тогда за рулем сидел дедушка. У меня фобия, не дай Бог кого-то задеть, потому что сразу ситуацию раздувают вокруг публичного человека. Придумывают, что было и чего не было. Ну, и в целом дорожное полотно — это своего рода рулетка», — сказал Шаляпин.

Также Шаляпин напомнил о тех нередких ситуациях, когда аферисты искусственно создают ДТП, чтобы заработать на водителях.

Ранее стало известно, что 41-летний Прохор Шаляпин пострадал на съемках шоу «В темноте» телеканала СТС: шоумена ударило током так, что он боялся потерять сознание.