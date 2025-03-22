СМИ: стало известно, кто представит Россию на «Интервидении»
Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под сценическим псевдонимом SHAMAN, будет представлять Российскую Федерацию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом пишет ТАСС .
Сам артист пока не комментировал информацию.
Перезапуск «Интервидения» впервые анонсировали в ноябре 2023 года. Ранее «Интервидение» проводили в период с 1965-го по 1968-й и с 1977-го по 1980-й годы.
Владимир Путин подписал указ о проведении музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году.
В начале марта Ярослав Дронов выразил готовность представить страну на международном песенном конкурсе «Интервидение».
Певец порадовал своих поклонников, уверенно согласившись участвовать в мероприятии.
«Если Родина позовет — пойду», — отметил SHAMAN.