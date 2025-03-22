СМИ:  стало известно, кто представит Россию на «Интервидении»

Ирина Лебедева

Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов, выступающий под сценическим псевдонимом SHAMAN, будет представлять Российскую Федерацию на международном музыкальном конкурсе «Интервидение». Об этом пишет ТАСС .

СМИ: стало известно, кто представит Россию на «Интервидении»
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Сам артист пока не комментировал информацию.

Перезапуск «Интервидения» впервые анонсировали в ноябре 2023 года. Ранее «Интервидение» проводили в период с 1965-го по 1968-й и с 1977-го по 1980-й годы.

Владимир Путин подписал указ о проведении музыкального конкурса «Интервидение» в 2025 году.

В начале марта Ярослав Дронов выразил готовность представить страну на международном песенном конкурсе «Интервидение».

Певец порадовал своих поклонников, уверенно согласившись участвовать в мероприятии.

«Если Родина позовет — пойду», — отметил SHAMAN.