Прилучному отказали в уменьшении алиментов

Павел Прилучный хотел оспорить ранее принятое судом постановление, согласно которому он должен перечислять Агате Муцениеце на общих детей 30 процентов от своих доходов. Он обратился в суд, однако потерпел поражение.

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В социальных сетях фолловеры комментируют ситуацию. Как пишет Экспресс Газета, подавляющее большинство - на стороне Муцениеце. Прилучного обвиняют в жадности и стремлении ущемить бывшую супругу даже через детей.

«Вот жмот, все судится и судится. Как будто бедствует. Мог и без всяких судов обеспечивать детей, помогать им. Не мужское поведение абсолютно»; «Истинное лицо человека после развода проявляется. Позорище», — возмущаются подписчики.

Ранее Павел Прилучный говорил о методах воспитания детей. Так, звезда «Мажора» вспомнил, что его взгляды в этом вопросе расходились с взглядами бывшей супруги Агаты Муцениеце.