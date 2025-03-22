У Ивана Урганта с супругой найдены долги по коммунальным услугам

Иван Ургант и Наталья Кикнадзе должны почти 120 тысяч за ЖКУ в трех принадлежащих им квартирах. Общая стоимость апартаментов, как пишет Телеграм-канал SHOT, -около 600 миллионов рублей.

Так, Иван является владельцем жилплощади в 101 квадратный метр рыночной стоимостью около 100 миллионов рублей в самом центре Москвы — в Старомонетном переулке. За шоуменом числится долг 16,5 тысяч рублей.

У Натальи две квартиры общей стоимостью в 500 с лишним миллионов рублей. Первая площадью 202 квадрата на Спиридоновке, у Патриарших прудов. Вторая – в Хамовниках, площадью 268 квадратных метров. По этой недвижимости висит долг на более чем 101 тысячу рублей.

Иван Ургант опроверг информацию об открытии ИП за границей

О том, что Ургант зарегистрировал ИП в столице Франции, СМИ сообщили несколько дней назад. 46-летний шоумен опроверг эту информацию, также он не подтвердил, что перебирается в другую страну.