На Рублевке объяснили, почему Пугачева не приехала на похороны бывшего свекра

Певица Алена Кравец заявила, что олигархи с Рублевки «объявили бойкот» Алле Пугачевой и Максиму Галкину* (*признан иноагентом в России). Об этом сообщают «Аргументы и Факты».

По словам Кравец, олигархи с Рублевки ранее часто приглашали Пугачеву и Галкина* на праздники в свое зарубежное жилье, но теперь перестали это делать. При этом Кравец также заявила, что Пугачева не приехала на похороны Бедроса Киркорова из-за его политической позиции.

«У них разные политические позиции. Оба Киркоровых – патриоты России. Бедрос и Филипп пели для бойцов СВО. А Пугачева не только уехала, но и поливает нас грязью из-за рубежа, обзывая "холопами и рабами". <...> Пугачева рассуждала так: а почему я должна приехать на похороны Бедроса? Кто он мне? Отец одного из бывших мужей. Напомню, их у нее пять было. Она и к бывшему мужу Александру Стефановичу не приехала, а уж к бывшему свекру и подавно», — заявила она.

Напомним, что Бедрос Киркоров умер 18 марта в возрасте 92 лет.

*признан иноагентом в России