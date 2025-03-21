Павел Воля высмеял Тарасова за развод с Бузовой

Павел Воля высмеял футболиста Дмитрия Тарасова за его развод с Ольгой Бузовой. Об этом сообщает StarHit.

Во время последней съемки Comedy Club, Бузова вышла на сцену вместе с Павлом Волей, когда тот представлял гостей. При этом, в зале оказался певец Акмаль, который пришел со своей новой девушкой Сашей. Сначала Бузова поинтересовалась у пары, как долго они уже состоят в отношениях. Услышав, что они находятся вместе уже четыре года, она спросила пару, когда они решат узаконить отношения. В ответ на это Акмаль попытался отшутиться, что сначала он хочет накопить на новую машину.

«Женишься на Бузовой, разводишься — и вот у тебя квартира, “Мерседес”. Потом и предложение Саше делай», — пошутил Воля.

При этом, именно так с Бузовой поступил Дмитрий Тарасов — после нескольких лет брака, спортсмен объявил о разводе, после чего оставил женщину ни с чем.

Впрочем, Акмаль такое предложение Воли отверг, назвав это «скучным».

«Действительно! Поверь мне, я тебе такую жизнь устрою, не скучно будет не только тебе, но и всей стране», — ответила Бузова.

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