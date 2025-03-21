Деми Мур показала фото с Брюсом Уиллисом в день его рождения

Голливудская актриса Деми Мур поздравила своего коллегу и бывшего мужа Брюса Уиллиса с 70-летним юбилеем. Об этом сообщает HELLO! Russia.

Напомним, что в последние несколько лет Уиллис борется с деградацией когнитивных функций. В 2022 году ему поставили диагноз афазия, после чего актер принял решение уйти из кино. Позже у него нашли деменцию.

«С днем рождения, Брюс Уиллис! Мы любим тебя», — написала Мур в социальных сетях.

© соцсети

© соцсети

К своему поздравлению она приложила фото с праздника — на них можно увидеть Уиллиса, которого окружает вся его семья. Кроме того, Мур вместе с семьей испекла для звезды «Крепкого орешка» печенье. Фото угощения она также показала в соцсетях.

© соцсети

Напомним, что Мур и Уиллис состояли в браке с 1987 по 2000 год и имеют трех детей. В 2009 году Брюс женился на Эмме Хеминг, после чего снова дважды стал отцом.