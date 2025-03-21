Ритуальщик оценил стоимость гроба Бедроса Киркорова

Президент Союза профессиональных ритуальных агентов Стас Барецкий оценил стоимость гроба певца Бедроса Киркорова. По его оценкам, цена варьируется от 350 до 500 тыс. рублей.

Об этом сообщает NEWS.ru.

Барецкий отметил, что ручки гроба, скорее всего, не золотые, а постель обычная, шелковая.

«Он стоит от 350 до 500 тысяч рублей… По меркам звездности гроб скромный, обычный», - сообщил ритуальщик.

Он считает выбор гроба «хорошим», хотя и добавляет, что среди могильщиков такой называют «ящиком». Пафоса в нем нет, и в целом атрибут «бюджетный», заключил Барецкий.

«Киркоров, видимо, подумал, зачем отца хоронить в пафосном гробу», - размышлял собеседник издания.

Напомним, Бедрос Киркоров умер 18 марта в возрасте 82 лет. 21 марта народного артиста РФ проводили в последний путь. На траурной церемонии Филипп Киркоров рассказал, что перед смертью отец передал ему фамильный перстень.