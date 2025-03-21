Во время похорон отца Киркорова увидели знак свыше

В Москве простились с Бедросом Киркоровым. Последний приют легендарный певец нашел на Троекуровском кладбище. Его похоронили на престижном участке, где покоятся многие знаменитости.

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– Валя (Юдашкин. – Авт.) рядом, – обратил внимание Филипп Киркоров, когда подошел к могиле отца.

Другие же присутствующие активно обсуждали другой факт. Сегодня во время церемонии прощания было довольно ветренно. Во время же похорон Бедроса ветер стих и стало светить солнце. Оно скрылось за облаками практически только после того, как гроб опустили в могилу. По народным поверьям считается: если погода во время похорон солнечная, значит, человек был хороший.

– Это Божье благоденствие, – указал "МК" давний друг Бедроса Игорь Гранковский на знак свыше. – Божий знак. Поскольку ушел светлый человек, то и природа так отреагировала. Послала нам солнечный закат дня. И тем самым совместила процедуру похорон с природным явлением.

Во время похорон отца на Филиппе не было лица. На кладбище он курил одну сигарету за другой. Всем известно, что с Бедросом у него всегда были теплые и доверительные отношения.

Рядом с Филиппом были его дети, друзья, а также звездные коллеги.