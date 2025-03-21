В Санкт-Петербурге перенесли концерт Лолиты и назначили выступление Серябкиной

Российская исполнительница Лолита Милявская не выступит в Санкт-Петербурге перед матчем футбольных клубов «Зенит» и «Рубин».

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Об этом сообщает 78.ru.

«Ранее анонсированный концерт Лолиты по техническим причинам перенесен на неопределенный срок. О новой дате выступления певицы на „Газпром Арене“ будет объявлено дополнительно», — сказано в материале издания.

Как отмечается, вместо Лолиты на «разогреве» выступит певица Ольга Серябкина.

Перенос концерта Милявской происходит на фоне слухов об «отмене» артистки — хотя официальный представитель МИД РФ Мария Захарова недавно заявила, что никто намеренно не препятствует ее гастрольной деятельности.

Ранее мы писали о том, что глава организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов призвал Лолиту жертвовать прибыль с шоу на СВО.