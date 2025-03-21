Ритуальщики перепутали дату смерти на надгробной табличке Бедроса Киркорова

Сотрудники ритуальных услуг перепутали дату смерти на надгробной табличке народного артиста России Бедроса Киркорова. Вместо 18 марта они написали 19-е число. На это обратил внимание корреспондент NEWS.ru.

Киркоров Бедрос Пилибос. 02.06.1932 — 19.03.2025, — написано на гранитной табличке.

При этом внизу на указателе места на кладбище стоит верно. Бедроса Киркорова не стало 18 марта на 93-м году жизни. Сын артиста певец Филипп Киркоров сообщил об этом в соцсетях, отметив, что больше не является ребенком.

Прощание с певцом прошло на Троекуровском кладбище, где артиста предали земле. Проводить Бедроса Киркорова в последний путь пришли певец Григорий Лепс, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, представитель МИД России Мария Захарова и другие известные деятели.

Филипп Киркоров сдерживая слезы подошел к гробу отца и поцеловал покойного родителя в лоб. Перед этим он недолго постоял рядом, молча положив руку на обивку.