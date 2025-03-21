Пугачева и Галкин* попали в беду в Израиле

Юморист Максим Галкин* опять оставил Аллу Пугачеву и двоих детей на Кипре. Шоумен в настоящее время находится на гастролях в Израиле. Там иноагент рассказал о беде.

Галкин сообщил о мошенничестве. Мошенники от лица Максима и Аллы Борисовны попросили помочь эмигрантам деньгами, пока шоумен находится в туре с концертами в Израиле. Аферисты уточняли, что это официальная программа, благодаря которой люди получают постоянный доход.

Мошенники даже записали видео в надежде, что доверчивые граждане поведутся на имя Галкина и Пугачевой и будут отдавать свои деньги. В итоге юмористу пришлось выходить на связь и призывать людей не верить злоумышленникам, пишет "КП".

Ранее «Свободная Пресса» писала, что Алла Пугачева высмеяла россиян. Она эмоционально высказалась по поводу слухов об их с Галкиным проблемах.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022