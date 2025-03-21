Паулина Андреева ответила слухи о разводе с Федором Бондарчуком

Актриса Паулина Андреева подтвердила, что она разводится с режиссером Федором Бондарчуком. Об этом сообщает StarHit.

Отметим, что пара прожила в отношениях 9 лет. По словам Андреевой, они с Бондарчуком смогли сохранить теплые отношения, но все равно приняли решение расстаться. Причину развода Андреева называть не стала — она подчеркнула, что их отношения всегда оставались непубличными, и выносить причины расставания в публичное поле они тоже не хотят.

Андреевой предрекли забвение в случае развода с Бондарчуком

«Мы никогда не были парой, которая допускала людей в свою семью. Этого не случится и сейчас, но мы посчитали правильным сделать официальное заявление. <...> Формальность слов про глубокое уважение и благодарность друг к другу не может описать наших настоящих чувств, которые мы сохраняем, даже приняв решение не быть вместе как муж и жена. Мы надеемся, что нас ждет совместная работа и дружба. И, конечно, мы навсегда родители нашего прекрасного сына. Все меняется. Изменилась и наша история. Федор и Паулина», — написала она в своем блоге.

Ранее актриса Юлия Меньшова отказалась от развода с мужем Игорем Гординым из-за лени.