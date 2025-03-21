Американский рэпер попросился на экскурсию в Кремль

Американский рэпер Offset (Киари Кендрелл Сифус), который в апреле выступит в Москве, попросил организаторов провести ему экскурсию по Кремлю. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, рэпер заявил, что всегда мечтал побывать в Кремле и «проникнуться русской культурой». Также Offset запросил номер в гостинице с видом на Красную площадь, утверждает Telegram-канал. Кроме того, в райдер певца входит большое количество кукурузных хлопьев российского производства.

Offset выступит на сцене МТС Live Холла 18 апреля. В последний раз рэпер приезжал в Москву с концертом в 2019 году.

Несколько месяцев назад, в октябре 2024-го, в Москве выступил рэпер из США 6ix9ine (Даниэль Эрнандес), а в конце февраля в российской столице состоялся концерт DaBaby (Джонатан Линдейл Кирк).