Киркоров рассказал историю про фамильный перстень на похоронах отца

Певец Бедрос Киркоров, вероятно, предчувствовал скорый уход из жизни. Как сообщает «Москва 24», в последнюю встречу с сыном Филиппом Киркоровым он передал ему свой фамильный перстень.

Отпевание Бедроса прошло в Преображенской церкви храма Христа Спасителя в центре Москвы. Филипп приехал на прощание вместе с детьми Аллой-Викторией и Мартином. Позднее процессия переместилась на Троекуровское кладбище.

Киркоров-младший рассказал, что не был с отцом в последние минуты его жизни из-за командировки. Перед отъездом музыкант заглянул к нему и тот отдал ему фамильный перстень, который когда-то достался Киркорову-старшему от его отца. Он попросил его сохранить и передать следующему поколению Киркоровых.

Напомним, что 92-летний Бедрос Киркоров скончался 18 марта. Причиной стала остановка сердца. Прощание и похороны проходят сегодня, 21 марта. Артиста захоронят на Троекуровском кладбище в Москве.