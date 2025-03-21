Валерия, Лепс и внуки: кто пришел проститься с Бедросом Киркоровым

Газета.Ru
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Певец Филипп Киркоров во время выноса гроба из храма Христа Спасителя после отпевания его отца - народного артиста России Бедроса Киркорова, 21 марта 2025 года
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Певец Филипп Киркоров во время выноса гроба из храма Христа Спасителя после отпевания его отца - народного артиста России Бедроса Киркорова, 21 марта 2025 года 
© Илья Питалев/РИА Новости
Певец Филипп Киркоров на церемонии прощания со своим отцом - народным артистом России Бедросом Киркоровым - в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве, 21 марта 2025 года
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Певец Филипп Киркоров на церемонии прощания со своим отцом - народным артистом России Бедросом Киркоровым - в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве, 21 марта 2025 года 
© Алексей Майшев/РИА Новости
Награды народного артиста России Бедроса Киркорова, выставленные на церемонии прощания с ним в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, 21 марта 2025 года
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Награды народного артиста России Бедроса Киркорова, выставленные на церемонии прощания с ним в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, 21 марта 2025 года 
© Алексей Майшев/РИА Новости
Певица Валерия и ее супруг продюсер Иосиф Пригожин на церемонии прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, 21 марта 2025 года
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Певица Валерия и ее супруг продюсер Иосиф Пригожин на церемонии прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, 21 марта 2025 года 
© Алексей Майшев/РИА Новости

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Продюсер Яна Рудковская у Большого траурного зала Троекуровского кладбища в Москве, где проходит церемония прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым, 21 марта 2025 года
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Продюсер Яна Рудковская у Большого траурного зала Троекуровского кладбища в Москве, где проходит церемония прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым, 21 марта 2025 года 
© Алексей Майшев/РИА Новости
Актеры, супруги Екатерина Стриженова и Александр Стриженов перед началом церемонии прощания с певцом Бедросом Киркоровым на Троекуровском кладбище, 21 марта 2025 года
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Актеры, супруги Екатерина Стриженова и Александр Стриженов перед началом церемонии прощания с певцом Бедросом Киркоровым на Троекуровском кладбище, 21 марта 2025 года 
© Владимир Гердо/ТАСС
Певец Филипп Киркоров и композитор Игорь Крутой у храма Христа Спасителя, где прошло отпевание народного артиста России Бедроса Киркорова, 21 марта 2025 года
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Певец Филипп Киркоров и композитор Игорь Крутой у храма Христа Спасителя, где прошло отпевание народного артиста России Бедроса Киркорова, 21 марта 2025 года 
© Илья Питалев/РИА Новости
Композитор Игорь Крутой у храма Христа Спасителя, где прошло отпевание народного артиста России Бедроса Киркорова, 21 марта 2025 года
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Композитор Игорь Крутой у храма Христа Спасителя, где прошло отпевание народного артиста России Бедроса Киркорова, 21 марта 2025 года 
© Илья Питалев/РИА Новости
Певица Анита Цой у храма Христа Спасителя, где прошло отпевание народного артиста России Бедроса Киркорова, 21 марта 2025 года
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Певица Анита Цой у храма Христа Спасителя, где прошло отпевание народного артиста России Бедроса Киркорова, 21 марта 2025 года 
© Илья Питалев/РИА Новости

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Модельер Александр Сирадекиан перед началом церемонии прощания с певцом Бедросом Киркоровым на Троекуровском кладбище, 21 марта 2025 года
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Модельер Александр Сирадекиан перед началом церемонии прощания с певцом Бедросом Киркоровым на Троекуровском кладбище, 21 марта 2025 года 
© Владимир Гердо/ТАСС
Певец Филипп Киркоров и его сын Мартин выходят из храма Христа Спасителя, где прошло отпевание народного артиста России Бедроса Киркорова, 21 марта 2025 года
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Певец Филипп Киркоров и его сын Мартин выходят из храма Христа Спасителя, где прошло отпевание народного артиста России Бедроса Киркорова, 21 марта 2025 года 
© Илья Питалев/РИА Новости
Певец Филипп Киркоров и его дочь Алла-Виктория у храма Христа Спасителя, где прошло отпевание народного артиста России Бедроса Киркорова, 21 марта 2025 года
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Певец Филипп Киркоров и его дочь Алла-Виктория у храма Христа Спасителя, где прошло отпевание народного артиста России Бедроса Киркорова, 21 марта 2025 года 
© Илья Питалев/РИА Новости
Певец Влад Топалов и его супруга, актриса и телеведущая Регина Тодоренко перед началом церемонии прощания с певцом Бедросом Киркоровым на Троекуровском кладбище, 21 марта 2025 года
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Певец Влад Топалов и его супруга, актриса и телеведущая Регина Тодоренко перед началом церемонии прощания с певцом Бедросом Киркоровым на Троекуровском кладбище, 21 марта 2025 года 
© Владимир Гердо/ТАСС
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова перед церемонией прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым, 21 марта 2025 года
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова перед церемонией прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым, 21 марта 2025 года 
© Алексей Майшев/РИА Новости

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и певец Филипп Киркоров на церемонии прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, 21 марта 2025 года
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков и певец Филипп Киркоров на церемонии прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, 21 марта 2025 года 
© Алексей Майшев/РИА Новости
Писатель Александр Воловик перед началом церемонии прощания с певцом Бедросом Киркоровым на Троекуровском кладбище, 21 марта 2025 года
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Писатель Александр Воловик перед началом церемонии прощания с певцом Бедросом Киркоровым на Троекуровском кладбище, 21 марта 2025 года 
© Владимир Гердо/ТАСС
Певец Григорий Лепс идет на церемонию прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым, которая пройдет в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, 21 марта 2025 года
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Певец Григорий Лепс идет на церемонию прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым, которая пройдет в Большом траурном зале Троекуровского кладбища, 21 марта 2025 года 
© Алексей Майшев/РИА Новости
Поэт Игорь Мухин перед началом церемонии прощания с певцом Бедросом Киркоровым на Троекуровском кладбище, 21 марта 2025 года
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Поэт Игорь Мухин перед началом церемонии прощания с певцом Бедросом Киркоровым на Троекуровском кладбище, 21 марта 2025 года 
© Владимир Гердо/ТАСС
Певец Филипп Киркоров у храма Христа Спасителя, где прошло отпевание его отца - народного артиста России Бедроса Киркорова, 21 марта 2025 года
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Певец Филипп Киркоров у храма Христа Спасителя, где прошло отпевание его отца - народного артиста России Бедроса Киркорова, 21 марта 2025 года 
© Илья Питалев/РИА Новости

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Журналисты и блогеры снимают Филиппа Киркорова на Троекуровском кладбище, где пройдут похороны его отца - народного артиста России Бедроса Киркорова, 21 марта 2025 года
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Журналисты и блогеры снимают Филиппа Киркорова на Троекуровском кладбище, где пройдут похороны его отца - народного артиста России Бедроса Киркорова, 21 марта 2025 года 
© Алексей Майшев/РИА Новости

В храме Христа Спасителя состоялась церемония отпевания народного артиста России Бедроса Киркорова. Отец поп-короля Филиппа Киркорова умер 18 марта в возрасте 92 лет.

На церемонию прощания с артистом одним из первых прибыл посол Болгарии в России Атанас Крыстин. Попрощаться с народным артистом приехали вместе с Филиппом Киркоровым внуки Бедроса Киркорова Мартин и Алла-Виктория, композитор Игорь Крутой, певцы Григорий Лепс, Влад Топалов с женой, телеведущей Региной Тодоренко, Стас Михайлов и Александр Буйнов, многие друзья, коллеги и близкие.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в Варне в армянской семье. В детстве для поступления в болгарскую школу он сменил фамилию Крикорян на Киркоров, к 17 годам окончил училище по специальности «сапожник-модельер» и музыкальное училище.

В 1962 году Киркоров перебрался в Москву и поступил в ГИТИС. Во время учебы много гастролировал, большую роль в его карьере сыграл Леонид Утесов — он помог ему создать сольную программу о советско-болгарской дружбе «София — Москва, Москва — София».

За свою карьеру Бедрос Киркоров написал более полусотни песен, включая хиты «Алеша», «Судьба», «Вернись», «Весенний снег». Артист выступал вместе с сестрой, с сыном, с Тамарой Гвердцители, Иосифом Кобзоном.

Народного артиста похоронят на Троекуровском кладбище рядом с Борисом Моисеевым, Ириной Мирошниченко, Валентином Юдашкиным и Сергеем Доренко.