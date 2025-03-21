Церемонию прощания с народным артистом РФ Бедросом Киркоровым 21 марта посетили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, официальный представитель МИД Мария Захарова, продюсер Иосиф Пригожин, певец Григорий Лепс. Об этом сообщает ТАСС.

Народный артист России, отец певца Филиппа Киркорова, Бедрос Киркоров скончался 18 марта. Артисту было 92 года.

«Уникальный человек, он прошел всю войну. Ветеран войны, человек искусства. Наверное, мало кто знает, что он был одним из тех, кто отстаивал памятник [советскому солдату] Алеше в Болгарии», - рассказал Песков журналистам, подчеркнув, что считает своим долгом попрощаться с певцом.

Захарова заявила в комментарии SHOT, что силой служения искусству Киркоров сближал народы. Она подчеркнула, что сейчас многие деятели культуры, наоборот, выступают за отмену неугодных им артистов. Захарова также отметила вклад Киркорова в сохранение памятника Алеше.

Бедроса Киркорова похоронят на 21-м участке Троекуровского кладбища. Этот участок также называют аллеей деятелей искусства.