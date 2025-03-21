На Троекуровском кладбище началось прощание с Киркоровым

В Москве началось прощание с народным артистом России Бедросом Киркоровым. Об этом сообщает РБК.

Траурная церемония проходит на Троекуровском кладбище. Проститься с отцом певца Филиппа Киркорова приехали коллеги артиста, среди которых были замечены Григорий Лепс и Александр Буйнов, а также представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее Киркоров с детьми Аллой-Викторией и Мартином приехал на прощание с отцом. Бедроса Киркорова не стало 18 марта в возрасте 92 лет. По словам Филиппа, о смерти отца он узнал, находясь в командировке за границей.