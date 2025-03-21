Седокова высказалась о смерти Яниса Тиммы в своей новой песне

Певица Анна Седокова показала отрывок клипа на новую песню «Ешь. Люби. Молись», посвященную ее экс-мужу, латвийскому баскетболисту Янису Тимме. Как сообщает aif.ru, на своей странице в соцсети она заявила, что ей показалось правильным рассказать о своих переживаниях в музыке.

По словам Седоковой, творчество всегда было ее «лекарством». Она высказала надежду, что это поможет и ее фанатам, поскольку «после самой темной ночи обязательно наступит рассвет». Певица отметила, что премьера клипа состоится 28 марта.

Напомним, что в середине октября 2024-го певица обратилась в суд с иском о расторжении брака с Тиммой. В конце года судебный участок мирового судьи удовлетворил иск Седоковой. В декабре 2024 года 32-летний Тимма был найден мертвым в Москве. Источники СМИ в правоохранительных органах заявили, что он совершил самоубийство.

В январе 2025 года юрист Екатерина Гордон сообщила, что родственники Тиммы получили отказ в возбуждении уголовного дела по факту его смерти. Она отмечала, что члены его семьи обжалуют это решение.