Киркоров анонсировал публикацию уникальных фактов из жизни отца

Артист Филипп Киркоров анонсировал скорую публикацию уникальных фактов из жизни его отца – Бедроса Киркорова, который скончался из-за остановки сердца 18 марта. Об этом певец сказал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Киркорова, в течение последнего года жизни Бедрос Киркоров рассказывал «какие-то удивительные факты своей жизни, биографии, истории». Их успели запечатлеть на пленке и в записях, и в ближайшее время их могут опубликовать.

Певец добавил, что его отец до последних дней жизни занимался благотворительностью и помогал детям.

«Закончился великий путь моего папы, но он закончился здесь, на земле. Но в моем сердце он останется навсегда. Сегодня сердце и душу переполняет боль», — заключил Киркоров.

Напомним, что 92-летний Бедрос Киркоров скончался 18 марта. Причиной стала остановка сердца. Артиста похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.