Звезда «Бальзаковского возраста» отреагировала на слухи о своем здоровье

Заслуженная артистка РФ Жанна Эппле опровергла информацию о проблемах со здоровьем. Как сообщает aif.ru, артистка заявила, что с ней все в порядке и она продолжает работать.

Ранее Telegram-канал Shot заявил, что 60-летняя актриса пожаловалась врачам на боли в области живота. При диагностике у нее якобы обнаружили патологию в брюшной полости и новообразование в почке. Утверждалось, что несколько лет Эппле занималась самолечением.

«Успокойтесь, пожалуйста, все со мной хорошо. Я в институте на занятиях со студентами», — прокомментировала публикацию актриса во время общения с журналистами.

Напомним, что Жанна Эппле родилась 15 июля 1954 года в Москве. Играла в Театре на Покровке и Московском драматическом театре имени Станиславского. В кино начала сниматься с 1988 года, а наибольшую популярность получила благодаря картинам «Марш Турецкого» и «Бальзаковский возраст».