Задолжавшая миллион по суду Собчак улетела из России

Телеведущая поделилась кадрами из аэропорта.

Телеведущая и журналистка Ксения Собчак покинула Россию и опубликовала в социальных сетях снимок из Шанхайского аэропорта.

«Приземлилась в Шанхае — аэропорт впечатления не производит, а вот скорость привоза багажа — да!» — поделилась она с подписчиками.

Собчак обязали выплатить миллион рублей

Тем временем, Собчак и ее партнер по ресторанному бизнесу Антон Пинский столкнулись с юридическими проблемами. Суд обязал их выплатить миллион рублей владелице товарного знака VETER за использование этого названия в своем ресторане.

Иск в суд подала предпринимательница Вера Абель, которая владеет товарным знаком VETER, использующимся в сфере общественного питания и для одноименного журнала. Изначально Абель требовала 5 миллионов рублей, но суд удовлетворил требования лишь частично, установив сумму компенсации в 1 миллион.