Звезда «Бальзаковского возраста» обратилась к врачам с болями после самолечения

Актриса сериалов «Бальзаковский возраст» и «Марш Турецкого» Жанна Эппле обратилась к врачам после нескольких лет самолечения. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, 60-летняя звезда рассказала врачам, что испытывает боль в области живота. Она призналась, что несколько лет занималась самолечением, и на фоне приема разных лекарств боль уходила, но потом возвращались снова.

«При диагностике у нее обнаружили проблемы в брюшной полости и новообразование в почке. Жанне Эппле назначили амбулаторное лечение, строгую диету с дробным питанием», - отмечает канал.

Ранее актер Владислав Котлярский экстренно обратился в больницу с жалобой на потерю слуха после попыток лечиться самостоятельно. Выяснилось, что причиной стала обычная серная пробка. Врачи убрали ее и отправили артиста домой.