Экспертиза признала Долину «психически неустойчивой» при продаже квартиры

Певица Лариса Долина была «психически неустойчивой», когда продавала свою квартиру в Москве и отдавала вырученные средства мошенникам. Как сообщает Telegram-канал Mash, об этом говорится в результатах экспертизы, проведенной в рамках уголовного дела.

По информации канала, обследование специалистов показало, что состояние Долиной не позволяло ей отдавать отчет своим действиям. При этом в день сделки певица смогла выступить сперва перед студентами в университете, а после — с концертом в Кремле.

Уточняется, что в рамках гражданского процесса официальные представители артистки не заявили ходатайство о том, что была проведена экспертиза. В случае, если сделку все же признают недействительной, Долиной все равно придется вернуть покупательнице недвижимости Полине Лурье 112 миллионов рублей.

Напомним, что телефонные мошенники «обрабатывали» Долину с апреля по июль 2024 года. Под предлогом сохранения средств аферисты уговорили артистку продать квартиру. Часть личных сбережений и вырученных денег она перевела на «безопасные» счета, а другую — отдала курьеру. Ущерб оценивается более чем в 200 млн рублей.