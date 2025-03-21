Вера Брежнева снялась без штанов

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра» Вера Брежнева снялась в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram* (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

43-летняя украинская певица разместила снимок, на котором предстала в серой кофте на молнии и с капюшоном. При этом знаменитость отказалась от штанов, сидя в кресле напротив зеркала. В то же время волосы звезды были собраны в гладкий пучок.

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Ранее в марте профессор моды оценила новый имидж Веры Брежневой. Эксперт отметила, что челки подходят звезде по типажу. В то же время она посоветовала отказаться от них в настоящее время и стричь в том возрасте, когда потребуется скрывать морщины.