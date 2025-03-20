Бузова рассказала от чего ей пришлось отказаться на фоне хронической усталости

С утра пораньше Ольга Бузова вышла на связь с поклонниками в запрещённой соцсети и призналась, что ей пора отдохнуть. «Кофе и патчи не помогают совсем уже, хроническая усталость за последние две недели», — поделилась певица. Позже, уже в Telegram, знаменитость опубликовала нежную фотосессию.

© Super.ru

Внимательные подписчики могли заметить, что артистка практически отказалась от макияжа. О причинах такого решения Оля рассказала в подписи к фото.

"Взяла аскезу на косметику на неделю. Лицо очень устало от ежедневного макияжа, недосыпа и постоянного движения. Вышла на ужин сегодня исключительно с карандашом и блеском на губах. А вообще, возникло желание взять билет и улететь куда-то…", — Ольга Бузова.

Знаменитость сообщила, что её ближайший концерт состоится в конце месяца, и добавила, что за март она уже сделала всё, что могла, и даже больше. Подписчики расслабленный образ оценили, но заметили, что звезда всё равно выглядит так, будто готовится к выходу на красную дорожку. Ранее Ольга Бузова повторила легендарный танец Бритни Спирс. Речь, к счастью, не о печально известном видео с ножами. Оля копнула глубже и вспомнила культовый образ и движения Бритни из музыкального клипа на песню Baby One More Time, выпущенную в 1999 году.

Для записи свежего ролика Бузова примерила школьную форму, которая, не можем не заметить, очень ей к лицу, и даже посетила учебное заведение. Надеемся, при съёмке не пострадал ни один школьник — и ставим певице «отлично» за самоиронию. Кроме того, на днях популярный блогер встретил Ольгу Бузову в аэропорту с огромным букетом и оркестром. Правда, эффектный поступок оказался отнюдь не романтическим.