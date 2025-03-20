Раскрыто, из-за какой вредной привычки Пугачева не похоронит Киркорова

Продюсер Леонид Дзюник считает, что певица Алла Пугачева не приедет на похороны отца Филиппа Киркорова, так как ругаться с прессой, как было это недавно в Лимасоле, на траурном мероприятии не принято. Свое мнение он высказал в беседе с NEWS.ru.

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Также Дзюник призвал не сравнивать похороны модельера Валентина Юдашкина и «старенького дедушки» Бедроса Киркорова.

По словам продюсера, если Пугачева появится сейчас в Москве, к ее особе будет более чем пристальное внимание.

Собеседник издания отметил, что для артистки не очень выгодный вариант приехать и устраивать разборки с журналистами.

Еще одна важная причина, почему Пугачева не приедет на похороны, - ее здоровье, добавил собеседник издания.

Ранее директор Пугачевой Елена Чупракова заявила, что певица не приедет на похороны Бедроса Киркорова.