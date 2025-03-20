Брухунова обратилась к хейтерам после фейков о Степаненко

Татьяна Брухунова, супруга известного комика Евгения Петросяна, заявила, что никогда не жила и не живет в квартире его бывшей жены, артистки Елены Степаненко. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на источник.

© © Cобчак/Telegram

Ранее в СМИ появились публикации о том, что молодая жена шоумена наводит свои порядки в квартире, в которой ранее якобы жили Петросян и Степаненко.

«Появилась информация, что я изуродовала ее интерьер своими безвкусными вазочками и салфетками. Смею вас заверить, я никогда не жила в квартире, которая когда-либо имела отношение к Елене Григорьевне Степаненко», — отметила Татьяна.

Брухунова стала пятой супругой Петросяна, пара официально оформила отношения в декабре 2019 года. У них двое детей — мальчик и девочка.