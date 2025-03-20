Директор Хлебниковой прокомментировал сообщения о госпитализации певицы

Директор Марины Хлебниковой Данила Прайс заявил, что информация о госпитализации певицы не соответствует действительности. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Прайса, Хлебникова не обращалась за врачебной помощью, а новости о ее госпитализации ничем не подтверждены. Он также добавил, что в данный момент певица летит в тур на Дальний Восток.

«Я читал эту информацию от Mash, как всегда ничем не подтвержденную. Марина в данный момент вернулась из тура по Беларуси, сейчас летит в другой тур по Дальнему Востоку, поэтому не очень понимаю, откуда у них такая информация», — заявил он.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил о том, что состояние певицы Хлебниковой резко ухудшилось, и ей потребовалась помощь врачей.