Участницу «Битвы экстрасенсов» проверяют на причастность к терроризму

Участницу «Битвы экстрасенсов» Джулию Ванг (настоящее имя — Юлия Гаврикова) заподозрили в причастности к террористической деятельности. Как сообщает «Пятый канал» со ссылкой на собственные источники, полиция проводит проверку.

© соцсети

Утверждается, что Гаврикова ведет Telegram-каналы, которые якобы занимаются террористической деятельностью. Там есть публичные призывы к взрыву мечетей и убийству мигрантов, педофилия, оскорбление российских военных и прочее.

Напомним, что в 2019 году Ванг заявила, что на самом деле является мужчиной по имени Томас (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено на территории России). Она утверждала, что у нее есть генетическое заболевание — синдром Морриса. При нем у людей с мужским набором хромосом развиваются женские половые признаки. После этого Ванг стала публиковать фотосессии в мужской одежде.