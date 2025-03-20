Адвокат рассказал о завещании Киркорова

Известный российский адвокат Александр Добровинский, который был знаком с покойным Бедросом Киркоровым, рассказал, что артист не писал завещания.

Как пояснил он aif.ru, дело в том, что у Киркорова-старшего не было почти никакой недвижимости и ценностей - "было просто нечего оставлять", "нечего наследовать".

"У него ничего не было, какой смысл был в написании завещания? Чего завещать, кому? Но если даже есть у него в собственности одна-две квартиры, как говорят, и они будоражат чье-то воображение, то вопросов быть не может - они отойдут его единственному сыну и наследнику, Филиппу", - заявил Добровинский.

По словам юриста, об этом ему известно со слов самого Бедроса Киркорова.

Великий отец великого сына: каким был Бедрос Киркоров

Народный артист РФ Бедрос Киркоров, отец народного артиста РФ Филиппа Киркорова, умер 18 марта на 93-м году жизни. Прощание пройдёт завтра на Троекуровском кладбище, там же состоятся похороны.