Гордон рассказала о жестоких извращениях на вечеринках с шейхами в Дубае

После сообщений об избиении украинской модели Марии Ковальчук российская ведущая и юрист Екатерина Гордон в четверг, 20 марта, рассказала, что скандал с вечеринками арабских шейхов в стиле «Porto Party» обсуждают в англоязычном сегменте Интернета на протяжении более чем года.

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В центре внимания также оказались и жестокие извращения, которые происходят на подобных мероприятиях.

— В сети гуляют видео где предположительно «шейхи» иcпополняются в рот девушкам, девушек избивают, стригут волосы и всякое прочее… Девушки, женщины, а также их матери! Не езжайте за деньгами на подобные мероприятия. Вас могут и убить… — написала Гордон в своем Telegram-канале.

9 марта Мария Ковальчук присутствовала на вечеринке с двумя мужчинами, которые заявили, что они — представители модельного бизнеса. На следующий день девушка сообщила родителям, что останется у них переночевать, но только на одну ночь, поскольку через два дня она должна была отправиться в Таиланд.

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Утром Ковальчук снова связалась с матерью. По сообщениям источников, девушка говорила растерянно и сообщила о своем решении остаться в ОАЭ ради новых знакомых. После этого связь с девушкой пропала на восемь дней. Согласно данным СМИ, ее обнаружили на обочине дороги в критическом состоянии. Ковальчук провели несколько операций, но она остается в неподвижном состоянии. Родственники опасаются, что девушка могла стать жертвой сексуального рабства и насилия.