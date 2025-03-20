Умер режиссер клипов Бритни Спирс и Aerosmith

17 марта ушел из жизни Марти Коллнер, американский режиссер, продюсер, сценарист, монтажер и хореограф с экранным послужным списком более чем в двести пунктов.

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Коллнер, лауреат двенадцати премий "Эмми", в первую очередь известен как клипмейкер. Среди его клиентов были Робин Уильямс, Джастин Тимберлейк, Крис Рок, Шер, Лита Форд, Бритни Спирс, Rolling Stones, Poison, Уитни Хьюстон, The Cranberries, Bon Jovi, Дайана Росс, Kiss, Scorpions и десятки других.

Свое первое музыкальное видео режиссер снял в 1973-м - на Dream On группы Aerosmith.

В 2022 году издание The New York Times заметило, что Коллнер - "возможно, самый успешный режиссер из тех, о которых вы никогда не слышали".

Как пишет THR, 78-летний постановщик скончался у себя дома в Малибу. Сын Коллнера уточнил, что смерть его отца была вызвана естественными причинами - возраст.