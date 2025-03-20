Пэрис Хилтон впервые рассказала, почему создала себе образ глупой блондинки

За последние пару лет откровений о жутком прошлом Пэрис Хилтон было немало: селебрити рассказала и о пережитом сексуальном и физическом насилии, и о материнстве. Однако на этом останавливаться светская львица не планировала. На днях она удивила поклонников, раскрыв истинную причину своего «кукольного» образа, которому она верна уже много лет.

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По словам Пэрис, всему виной её прошлое (ну а как иначе?). Годы, проведённые в школе-интернате для девочек, где знаменитость подверглась насилию и получила негативный опыт общения со сверстниками, оставили в её душе много боли. Хилтон признаётся: она выбрала образ глупой блондинки, чтобы оградить себя от расспросов о пережитом.

«Я создала такую ​​куклу Барби, "идеальную жизнь", персонажа, который был бы как маска. Я не хотела говорить о некоторых вещах. Люди даже не подумали бы задавать какие-либо травмирующие вопросы. Это была целая защита от боли», — рассказала она в беседе с изданием Grazia.

Кстати, одной из причин, почему Пэрис вообще заговорила о насилии в интернате, была попытка добиться принятия закона о прекращении жестокого отношения к детям в государственных учреждениях, включая больницы и школы. Daily Mail пишет, что ей это удалось. Теперь голливудская звезда надеется, что её станут называть «легендарной».

Кажется, Пэрис упустила из виду, что в глазах поклонников она уже давно легенда — просто теперь она сможет добиться расположения и тех, кто прежде относился к ней и её образу с недоверием.