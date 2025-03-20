Пэрис Хилтон впервые рассказала, почему создала себе образ глупой блондинки — вы удивитесь
За последние пару лет откровений о жутком прошлом Пэрис Хилтон было немало: селебрити рассказала и о пережитом сексуальном и физическом насилии, и о материнстве. Однако на этом останавливаться светская львица не планировала. На днях она удивила поклонников, раскрыв истинную причину своего «кукольного» образа, которому она верна уже много лет.
По словам Пэрис, всему виной её прошлое (ну а как иначе?). Годы, проведённые в школе-интернате для девочек, где знаменитость подверглась насилию и получила негативный опыт общения со сверстниками, оставили в её душе много боли. Хилтон признаётся: она выбрала образ глупой блондинки, чтобы оградить себя от расспросов о пережитом.
«Я создала такую куклу Барби, "идеальную жизнь", персонажа, который был бы как маска. Я не хотела говорить о некоторых вещах. Люди даже не подумали бы задавать какие-либо травмирующие вопросы. Это была целая защита от боли», — рассказала она в беседе с изданием Grazia.
Кстати, одной из причин, почему Пэрис вообще заговорила о насилии в интернате, была попытка добиться принятия закона о прекращении жестокого отношения к детям в государственных учреждениях, включая больницы и школы. Daily Mail пишет, что ей это удалось. Теперь голливудская звезда надеется, что её станут называть «легендарной».
Кажется, Пэрис упустила из виду, что в глазах поклонников она уже давно легенда — просто теперь она сможет добиться расположения и тех, кто прежде относился к ней и её образу с недоверием.