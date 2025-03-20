Тимати и Анастасию Решетову заподозрили в совместном отдыхе

Российского рэпера Тимати (настоящее имя — Тимур Юнусов) и модель Анастасию Решетову заподозрили в совместном отдыхе. Соответствующие кадры появились в сторис на их страницах в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Бывшие возлюбленные опубликовали видео из серфинг-клуба 13 surfing department в Абу-Даби, сооснователем которого является музыкант.

«Место топ!», — указала в подписи к посту манекенщица.

В свою очередь, представители Telegram-канала «За кулисами 18+» предположили, что знаменитости вновь проводят время вместе.

Тимати и «Первая вице-мисс Россия — 2014» Решетова состояли в отношениях с 2015 года. Девушка снималась в его клипах «Ключи от рая» и «Зеро». В октябре 2019 года у пары родился сын Ратмир. В сентябре 2020 года стало известно о расставании пары.

В сентябре 2024 года Решетова впервые высказалась о скандале вокруг развода Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Манекенщицу обвиняли в том, что она является любовницей бывшего супруга певицы. Слухи о романе с Абрамовым экс-девушка рэпера не опровергла и не подтвердила.