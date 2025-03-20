Сын телеведущей и журналистки Ксении Собчак раскритиковал мать за танец в бюстгальтере. Знаменитость выложила реакцию Платона в своем Telegram-канале.

20 марта Ксения Собчак показала видео, где двигалась под музыку в черном брючном костюме и полупрозрачном бюстгальтере. Журналистка дополнила образ розовыми перьями, кольцами, массивным золотым колье и серьгами. В начале ролика телеведущая слушала, как ее восьмилетний сын критикует ее за видео в TikTok, а после высказывания мальчика начала танцевать. Платон не оценил поступок матери.

«Просто нет слов. Ад. Офигеть, я сейчас в обморок упаду. Никогда не ожидал, что после тех слов ты это сделаешь. Все, мама, тебе хана», — высказался мальчик.

Несколько недель назад сын Ксении Собчак раскритиковал мать за использование TikTok и ее танцы в приложении. Журналистка опубликовала видео в личном блоге. В ролике восьмилетний Платон сидит напротив родительницы за столом и ест. Во время трапезы он признался, что ему стыдно за поведение матери.

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На днях Ксения Собчак стала гостьей показа новой коллекции бренда Ruban, который прошел в рамках Московской недели моды. Журналистка выбрала для мероприятия наряд в черном цвете, состоящий из жакета Ruban, юбки с бахромой Prada, меховых тапок Ruban и кожаных носков Prada. Телеведущая дополнила образ массивными золотыми серьгами-кольцами The Row и кожаной сумкой Alaïa. Знаменитость собрала волосы в гладкий хвост и сделала макияж в коричневых оттенках.