Ирина Шейк поздравила борющуюся с раком Бьянку Балти с 41-летием

Ирина Шейк обратилась к коллеге Бьянке Балти в честь ее дня рождения. Вчера итальянская супермодель отметила свое 41-летие, а сегодня в личном блоге Ирины появился поздравительный пост.

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Уроженка Челябинской области опубликовала черно-белый снимок Бьянки. На фото именитая итальянка предстала с обнаженными плечами, она улыбалась, закрыв глаза.

«Счастливого дня рождения этой особенной женщине», — подписала снимок Шейк.

В сентябре прошлого года стало известно, что Балти борется с онкологией — модели диагностировали рак яичников. «Я обратилась в отделение неотложной помощи и узнала о том, что моя боль в нижней части живота была раком яичников третьей степени. Это была неделя, полная страха, боли и слез, но, в основном, любви, надежды, смеха и силы», — написала тогда Бьянка в своем блоге. Пост она сопроводила снимком из больничной палаты.

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На днях Балти объявила, что месяц назад она окончила курс химиотерапии.