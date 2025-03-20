«Позорище»: Дана Борисова раскритиковала Чумакова после слов о жене

Телеведущая Дана Борисова обвинила музыканта Алексея Чумакова в изменах, передает VOICE. Упреки начались после его слов о браке с Юлией Ковальчук.

Просто позорище! Идиот. И так никому не интересен. Так теперь хоть этим внимание привлек. Здесь 100% не пиар, просто человек патологический хам. И 100% видно, что проблемы в отношениях, потому что в нормальных отношениях таких выражений в адрес жены и матери детей просто не может быть в принципе, — заявила Борисова.

Чумаков и бывшая солистка группы «Блестящие» Ковальчук состоят в браке уже 17 лет. Певица родила от мужа двух дочерей. Чумаков намекнул, что во время знакомства с будущей женой отнесся к ней легкомысленно. После Дана Борисова предположила их брак находится под угрозой.

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Ранее сообщалось, что 48-летней Дане Борисовой сделали предложение. По ее словам, предложение руки и сердца поступило от обеспеченного возлюбленного из Лондона. Однако Борисова пока не торопится выходить за него замуж. Как заявила телеведущая, это первые серьезные отношения, в которых она полностью чувствует себя раскрепощенной и ни о чем не переживает.