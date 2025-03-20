Певица Sia целый год скрывала имя ребенка

Певица Sia целый год скрывала имя и пол ребенка, которого родила 27 марта 2024 года. Об этом сообщает People.

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18 марта Sia подала на развод с мужем Дэном Бернардом после двух лет брака. Из судебных документов стало известно, что в этом союзе 49-летняя исполнительница родила дочь Сомерсальт-Уандер Бернард.

При разводе Sia потребовала полной опеки над наследницей, но заявила, что не против посещения отцом ребенка. Она также попросила суд не назначать экс-супругу алименты. Причина развода неизвестна.

Sia узаконила свои отношения с Дэном Бернадом в мае 2023 года. Пара сыграла свадьбу на вилле Доменико Дольче и Стефано Габбана в Портофино. На тайной церемонии присутствовало всего шесть человек, включая невесту и жениха.

В 2019-м исполнительница хита Chandelier усыновила двух 18-летних подростков. В 2020-м она впервые стала бабушкой после того, как у младшего из них родилось двое детей.