Турецкий актер приехал в Россию и принял Юру Борисова за женщину

Турецкий актер Джан Яман, прибывший в Москву на презентацию нового сериала «Эль Турко», заявил, что не знает российского актера Юру Борисова. Об этом сообщает сайт «Страсти».

На премьере в московском кинотеатре «Октябрь» журналисты поинтересовались у Ямана, знает ли он номинанта на «Оскар» Борисова.

«К сожалению, я не знаю никого из российских актеров и актрис. Я не знаю Юру Борисова, покажите мне ее фото», — ответил артист, подумав, что речь идет о женщине.

При этом Яман добавил, что смотрел оскароносный фильм «Анора», в котором снялись российские актеры. «Фантастика!» — оценил он картину.

Юра Борисов получил подарки от организаторов «Оскара» на 19 млн рублей

Яман наиболее известен по сериалам «Ранняя Пташка», «Мистер ошибка» и «Любовь назло». В Москве поклонницы встретили турецкого актера хлебом и солью, а затем окружили его у отеля в центре столицы.

Ранее сообщалось, что в России потребовали запретить турецкие сериалы. С такой просьбой выступило общественное движение «Ветераны России».