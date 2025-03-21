Ким Кардашьян увезла дочь с вечеринки Канье Уэста с преступниками

Бизнесвумен Ким Кардашьян прервала визит дочери к Канье Уэсту из-за преступников на вечеринке. Об этом сообщает Page Six.

Ким Кардашьян забрала Норт от Канье Уэста с вечеринки, на которой появились обвиненные в сексуальных преступлениях и торговле людьми братья Тейт. Бизнесвумен лично приехала за 11-летней дочерью и увезла домой.

На днях Канье Уэст обвинил семью Кардашьян в секс-торговле темнокожими детьми. Поводом для критики рэпера стало участие его 11-летней дочери Норт в музыкальном клипе певицы FKA Twigs. Рэпер посчитал, что дочь была слишком откровенно одета в ролике.

Уэст также опубликовал фотографию младшей дочери Чикаго, которую Ким Кардашьян установила в качестве заставки на свой планшет. Он пожаловался, что его не допускают к воспитанию 7-летней наследницы.

У Ким Кардашьян есть четверо детей от американского рэпера и дизайнера Канье Уэста: Норт, Сейнт, Чикаго и Псалм. Звезды официально развелись в ноябре 2022 года.

До этого Канье Уэста раскритиковали за то, что он «бросил» детей на фоне пожаров в Калифорнии. Издание Daily Mail писало, что рэпер не видел наследников в течение 118 дней. В последний раз они встречались в сентябре 2024 года, когда выступали вместе на прослушивании Vultures 2 в Хайкоу, Китай.