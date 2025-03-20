Канье Уэст назвал семью Кардашьян секс-работниками

Американский рэпер Канье Уэст назвал членов семьи Кардашьян-Дженнер секс-работниками.

Соответствующий пост появился на его странице в X (ранее — Twitter).

«Кардашьяны — секс-работники. Они занимаются секс-торговлей черными детьми, которых они стратегически производят», — заявил музыкант.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст обвинил бывшую жену, телезвезду Ким Кардашьян, в том, что она отняла право на общение с их детьми. По его словам, бизнесвумен заморозила его счета и пыталась посадить в тюрьму.