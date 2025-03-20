Бывшая домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова в ужасе от того, как сейчас отзываются об уехавшей певице. Женщина в разговоре с URA.RU встала на защиту Примадонны и раскрыла правду, какой она человек.

«Обидно смотреть, как ее сейчас травят. И ведь зарабатывают на этом огромные деньги! Человеку жизнь портят, сил никаких нет. У Аллы уже возраст не маленький, можно было бы об этом подумать? Она — не предатель и никогда им не будет. Она не из тех людей! Пугачева — честный и порядочный человек», — заявила Дороднова.

Люся, как ее называли Алла Пугачева, а потом и Филипп Киркоров, у которого домработница проработала порядка 30 лет, не может сдержаться, наблюдая за тем, какая ситуация развернулась вокруг артистки. Все фильмы-разоблачения на федеральных каналах вызывают у Дородновой оторопь. Людмила уверяет — Алла Борисовна совсем не такой человек, какой ее пытаются представить недобросовестные журналисты.

«Сидят и считают ее деньги. Алла всю жизнь пела живьем, а сейчас никто так не поет, но при этом миллионы получают», — негодует Люся.

Пугачева для Дородновой даже спустя много лет — один из самых дорогих людей. А все потому, что ее, домработница, ставшая практически членом звездной семьи, знает с другой стороны, а не из громких новостных заголовков.

«Она — великий человек, самая лучшая во всем. Я ее люблю, любила и буду любить», — заключила Людмила.

Алла Пугачева с мужем и детьми покинула Россию три года назад. Сейчас звездная семья проживает на Кипре.